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AB’nin derdi mülteciler ve Brexit

Malta'daki AB Zirvesi’nde mülteci akınını frenleyici önlemler ele alınacak. Avrupa Birliği Libya hükümetiyle Türkiye ile yapılan anlaşmaya benzer işbirliği yapmaya hazırlanıyor

03 Şubat 2017 Cuma 15:32
AB’nin derdi mülteciler ve Brexit

Malta'daki Avrupa Birliği (AB) olağanüstü devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ele alınacak konuların başında mülteci krizi ve Britanya'nın birlikten ayrılma kararı geliyor. Avrupa'ya ana geçiş yolunu oluşturan Akdeniz'deki mülteci akınının önlenebilmesi için AB'nin iç savaşın hüküm sürdüğü Libya ile anlaşması gerekiyor.

2016 yılında bu rota üzerinden Avrupa'ya ulaşabilen mültecilerin sayısı 180 bini aşmıştı. Mülteci ve insan tacirlerinin Libya karasularında yakalanıp geri gönderilebilmeleri için Libya sahil güvenlik birimlerine eğitim verilmesi düşünülüyor.

Valetta'daki AB zirvesinden önce İtalya ile Libya arasında koruyucu önlemleri öngören bir anlaşma imzalandı. İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Libya milli birlik hükümetinin Başbakanı Faiz El Saray ile Roma'da yaptığı görüşmeden sonra Libya sahil güvenliğinin kaçak göçle mücadelede İtalya tarafından destekleneceğini söyledi.

Anlaşmada, Afrikalı göçmenlerin güzergâh olarak kullandıkları Libya'nın güney sınırlarında kaçak geçişlere karşı önlem alınması da öngörülüyor.

Gözler Theresa May’da

Valetta zirvesine İngiltere Başbakanı Theresa May da katılıyor. May ilk toplantıda devlet başkanlarına ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı buluşma ve ülkesinin üyelik sonrasında AB ile yürütmeyi arzuladığı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunacak.

Öte yandan Alman vatandaşlığına geçmek için başvuru yapan İngilizlerin sayısında büyük artış yaşanıyor. Alman vatandaşlığı için başvuranlar arasında ataları Nazi rejiminden kaçan pek çok İngiliz de bulunuyor.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 03.02.2017 15:48
Anahtar Kelimeler:
LibyaMaltaİtalyaBrexitMülteciABTheresa MayIngiltereAvrupa BirliğiAB’nin Derdi Mülteciler Ve Brexit
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