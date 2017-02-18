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AB’ye NATO güvencesi verildi

Rusya korkusuyla NATO’ya ayakta tutmaya çalışan ABD, AB’yi Rusya tehdidine karşı koruyacakları güvencesini verdi

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:04
AB’ye NATO güvencesi verildi

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Donald Trump’ın başkanlığı dolayısıyla NATO üyeleri arasında oluşan kuşkulara karşı, “Rusya’dan gelecek saldırılara karşı NATO üyelerini savunacağız” mesajını verdi. ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirileri nedeniyle İttifak üyesi ülkeler arasında başlayan tartışmalara ilişkin, Münih’te yapılan Güvenlik Konferansı’nda konuştu. Trump, başkanlık yarışı süresince yaptığı konuşmalarda, herhangi bir ülkeye yapılan saldırının tüm ülkelere yapılmış sayılacağına yönelik NATO maddesine bağlı kalmayabileceği sinyalini vermişti. Trump’ın gerekçesi, İttifak’a üye ülkelerin eşit bir katılım ve harcama üstlenmemeleriydi. Mattis, Trump’ın aksine, NATO’nun ilgili maddesinin “temel önemde” olduğunu belirterek, ABD’nin güvenliğinin ebedi olarak Avrupa’ya bağlı olduğunun altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinin, toplantı aracılığıyla Avrupa’daki NATO üyelerinin kaygılarını gidermeyi hedeflediği bildiriliyor. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABNATO
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