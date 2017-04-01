Açlık ve kıtlık tehdit ediyor

Somali’de yardım kuruluşlarının dağıttığı özel gıda maddeleri sayesinde yaklaşık 35 bin çocuğun açlıktan ölmekten kurtulduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) cuma günü Cenevre’de açıkladığı raporda, özel gıda maddelerine ihtiyacı olan çocukların sayısının bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttığı belirtildi. Raporda, bu yılın Ocak-Mart ayları arasında ülkede 18 bin çocuğun şiddetli ishal nedeniyle tedavi edildiği, 2016 yılının aynı döneminde bu sayının yaklaşık 16 bin olduğu kaydedildi. UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, “bu rakamların son derece endişe verici” olduğuna dikkat çekti. Sözcü Boulierac, Somali’deki kuraklık nedeniyle kaç çocuğun hayatını kaybettiği konusunda sayı veremeyeceğini belirtti. Ancak Boulierac, bünyesi zayıflayan çocukların, normal koşullarda atlatabilecekleri enfeksiyonlar ve diğer hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

“6 milyon çocuk okula gidemeyebilir”

Doğu Afrika’daki kuraklık, kıtlık ve açlık çocukların geleceğini de tehdit ediyor. Alman Yardım Kuruluşları Birliği “Aktion Deutschland Hilft” Genel Sekreteri Manuela Rossbach, Afrika’daki milyonlarca insanın açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu, fakat açlık felaketinin eğitim ve çocukların geleceği açısından da olumsuz sonuçları olduğuna dikkat çekti.