Fransa’da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan’da yapılıyor. İlk turda hiçbir aday tek başına yüzde 50 barajını aşamazsa, en fazla oy alan ilk iki aday 7 Mayıs’taki ikinci turda yarışacak. Seçime 11 aday katılıyor.

Ancak anketler bu adaylardan sadece 4’ünün (Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon ve Jean-Luc Mélenchon) ikinci tura kalma şansına sahip olduğunu gösteriyor. Son anketlere göre, kendisini “vatanseverlerin adayı” olarak tanımlayan milliyetçi eğilimli Marine Le Pen yüzde 25, hiçbir siyasi partiye bağlı olmayan ve merkezde konumlanmış görünen Emmanuel Macron yüzde 24, sağ partilerin adayı François Fillon yüzde 19, Fransız Komünist Partisi tarafından da desteklenen “solun solu”nun adayı Jean-Luc Mélenchon ise yüzde 18 oy oranına sahipler. Seçime iki haftadan az bir süre kala seçmenin 3’te 1’inin henüz kararını vermediği, bir o kadarının da sandık başına gitmeyi düşünmediği söyleniyor.

Adaylar AB’siz Fransa istiyor

Avrupa teması 2012 yılındaki son cumhurbaşkanı seçimi kampanyasına oranla bu yıl daha fazla gündeme geliyor. Ancak tartışma geçmişte olduğu gibi AB entegrasyonu temelinde değil, “AB’nin değiştirilmesi” veya “AB’den çıkış” perspektifinde gerçekleşmekte.

Fransa’da merkezde konumlanmış küçük çaplı partiler dışında bugün hiçbir siyasi hareket açık ifadelerle mevcut AB’yi desteklemiyor. Federal Avrupa fikrini savunan ise yok denecek kadar az.

Le Pen AB’den çıkacak

Buna rağmen seçilme şansı yüksek dört adayın AB vizyonları arasında nüanslar mevcut. Marine Le Pen, örneğin, iktidara gelmesi halinde AB’nin ulusal egemenlik temelinde yeniden dizayn edilmesi için diğer AB devletleriyle müzakere edeceğini, bu müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa Fransa’da AB’den çıkış için (Frexit) referandum düzenleyeceğini söylüyor.

Le Pen AB’nin genişleme sürecine de karşı çıkıyor. Dini, kültürel ve tarihi gerekçelerle Türkiye’nin olası AB üyeliğine karşı olduğunu ifade ediyor. Genişleme sürecindeki Türkiye’ye AB bütçesinden “aşırı para akıtıldığını” söylüyor. İktidara gelmesi halinde Türkiye ile zaten pratikte durmuş olan müzakereleri derhal bitireceği sözü veriyor.