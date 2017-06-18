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Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Paçiragam ve Çaparhar ilçelerinde yürütülen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 22 üyesinin öldürüldüğü bildirildi

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Afganistan'da 22 DEAŞ üyesi öldürüldü

Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, güvenlik güçlerinin operasyonunda DEAŞ kontrolünde bulunan Paçiragam'da stratejik öneme sahip, aynı zamanda eski El Kaide lideri Usame bin Ladin'in kalesi olarak bilinen Tora Bora'yı geri aldıklarını söyledi.

Söz konusu iki ilçede havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 22 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Bahrami, 10 örgüt üyesinin de yaralandığını belirtti. Bahrami, operasyon nedeniyle yüzlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

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Afganistanda 22 DEAŞ üyesi öldürüldü
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