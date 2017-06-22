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Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın Helmand vilayetinin Leşkergah kentinde bir bankaya düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti

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Afganistan'da bombalı saldırı

Helmand Hastanesi Başhekimi Mulladad Tubakar, Helmand'ın başkenti Leşkergah kentinde yerel bir banka önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının devlet memurları ve öğretmenlerin bankadan maaşlarını almak için beklediği sırada gerçekleştiği bildirildi. Yaralananlar arasında sivillerin yanı sıra askerlerin de olduğu ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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Afganistanda Bombalı Saldırı
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