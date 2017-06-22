Helmand Hastanesi Başhekimi Mulladad Tubakar, Helmand'ın başkenti Leşkergah kentinde yerel bir banka önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.
Saldırının devlet memurları ve öğretmenlerin bankadan maaşlarını almak için beklediği sırada gerçekleştiği bildirildi. Yaralananlar arasında sivillerin yanı sıra askerlerin de olduğu ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA
Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın Helmand vilayetinin Leşkergah kentinde bir bankaya düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti
22 Haziran 2017 Perşembe 17:40
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Helmand Hastanesi Başhekimi Mulladad Tubakar, Helmand'ın başkenti Leşkergah kentinde yerel bir banka önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.