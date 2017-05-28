Afganistan'da DEAŞ sivil halkla çatıştı

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin, Açin'in Vaçkot köyüne gelerek bir sivili alıkoymak istemesinin ardından çatışma çıktığını belirtti. Yaklaşık 3 saat süren çatışmada 15 DEAŞ mensubuyla 6 bölge sakininin hayatını kaybettiğini kaydeden Hogyani, bir sivilin de yaralandığını söyledi. Hogyani, bölge sakinlerinin, teröristlere karşı gösterdiği mücadelenin başkaları için örnek teşkil edeceğini vurguladı.



Terör örgütü DEAŞ'ın, Nangarhar'ın Açin ilçesinde etkili olduğu belirtiliyor. ABD Hava Kuvvetleri, geçen ay Açin'deki DEAŞ'a ait kompleksi "en büyük nükleer olmayan bomba" şeklinde nitelendirilen GBU-43 ile vurmuştu.



