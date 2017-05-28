Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Afganistan'da DEAŞ sivil halkla çatıştı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ militanlarıyla bölge sakinleri arasında çıkan çatışmada 6 sivil yaşamını yitirdi

Bu haber kez okundu.

Afganistan'da DEAŞ sivil halkla çatıştı

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin, Açin'in Vaçkot köyüne gelerek bir sivili alıkoymak istemesinin ardından çatışma çıktığını belirtti. Yaklaşık 3 saat süren çatışmada 15 DEAŞ mensubuyla 6 bölge sakininin hayatını kaybettiğini kaydeden Hogyani, bir sivilin de yaralandığını söyledi. Hogyani, bölge sakinlerinin, teröristlere karşı gösterdiği mücadelenin başkaları için örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Nangarhar'ın Açin ilçesinde etkili olduğu belirtiliyor. ABD Hava Kuvvetleri, geçen ay Açin'deki DEAŞ'a ait kompleksi "en büyük nükleer olmayan bomba" şeklinde nitelendirilen GBU-43 ile vurmuştu.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Afganistanda DEAŞ Sivil Halkla çatıştı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100