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Afganistan’da ABD askeri öldürüldü

ABD birliklerinin DEAŞ’ın Afganistan’daki kolu ile girdiği çatışmada bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi

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Afganistan’da ABD askeri öldürüldü
ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Deniz Albay Bill Slavin, yaptığı yazılı açıklamada “DEAŞ-Horasan’a karşı gerçekleştirilen operasyon sırasında bir Amerikan askeri öldü.” ifadelerini kullandı. Sözcü Slavin, çatışmanın Cumartesi akşamı Afganistan’ın Nangahar vilayetinde meydana geldiğini belirtti. ABD Ordusu yönetmeliğine göre, ailesi ve akrabaları bilgilendirilmeden askerin kimliği kamuoyu ile paylaşılmadığı için olayın detaylarını açıklamayan Slavin daha sonra bilgilendirme yapılacağını kaydetti.     
Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 korucu öldü. Çemtal'daki Korucu Komutanı Faiz Muhammad, teröristlerin, Çemtal'ın Bargah bölgesinde yola döşedikleri bombayı, korucuların geçtiği sırada patlattığını söyledi. Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Muhammad, 4 korucunun da yaralandığını belirtti. Taliban örgütü ise saldırıyı üstlenerek 13 korucuyu öldürdüğünü, ikisini de yaraladığını iddia etti. AA


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