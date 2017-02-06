Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Afrika'da tarımı tırtıl vurdu

Bilim adamları, Afrika kıtasında tarım ürünlerine büyük zarar veren haşere türünün Akdeniz ve Asya'ya da yayılarak büyük gıda sıkıntılarına yol açabileceği konusunda uyardı

06 Şubat 2017 Pazartesi 14:35
Afrika'da tarımı tırtıl vurdu

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Tarım ve Biyobilimler Merkezi (CABI), Afrika'ya Güney veya Kuzey Amerika'dan geldiği sanılan istilacı bir tırtıl türünün kıtada geçimi ve gıda ticaretini büyük sıkıntıya sokabileceği uyarısında bulundu.

Yayıldığı bölgelerde ekinlerin gövdesini yiyen ve özellikle mısır hasadına büyük zarar veren tırtılın tropikal hat boyunca hızla yayıldığı, Batı Afrika'nın yanı sıra mısırın temel gıda olduğu güney ve doğu kesimlerinde de etkili olduğu belirtildi.

Afrika'da ilk kez geçen yıl görülen haşerenin, ithal gıda ürünleriyle taşındığı tahmin ediliyor. Larvanın bir bölgeye yerleşmesinin ardından, tırtıllardan çıkan güvelerin uçarak kolaylıkla uzak bölgelere yayılabildiğine dikkat çeken CABI Bilim Şefi Dr. Mathew Cock, salgının Afrika'nın ardından Akdeniz havzasında ve Asya'da etkili olabileceğine bildirdi.

Cock, "Çiftçilerin geçimlerini sarsacak kalıcı zararlar oluşmadan haşereyle derhal müdahale edilmeli." ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), tehdide karşı alınacak acil önlemleri tartışmak üzere 14-16 Şubatta Zimbabwe'nin başkenti Harare'de bir toplantı yapacağı kaydedildi.

70 bin çocuk açlıktan ölmek üzere

Öte yandan Afrika Boynuzu'nda yer alan Somali'de durum kritik. Kıtlık ve kuraklıkla karşı karşıya olan ülkeye acil yardım ulaştırılamazsa açlık büyük bir felakete dönüşecek. Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun yarısına denk gelen yaklaşık 6 milyon 200 bin kişiye acilen yardım ulaştırılması gerekiyor.

Zira bu insanlar önümüzdeki aylarda aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle hayatını kaybedebilir. BM, en az 360 bin Somalili çocuğun tehlikeli derecede yetersiz beslendiğini, bu çocukların en az 70 bininin bu yüzden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 06.02.2017 15:19
Anahtar Kelimeler:
GıdaAkdeniz Ve AsyaZarar Veren haşereBilim AdamlarıAfrikada Tarımı Tırtıl Vurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İran elçiliğine saldırı
İran elçiliğine saldırı
Üçüncü kar fırtınası yolda
Üçüncü kar fırtınası yolda
Berlin’de cami kundaklandı
Berlin’de cami kundaklandı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
PKK'ya 10 gün süre
PKK'ya 10 gün süre

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim