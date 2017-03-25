Afrika göçü Avrupa'yı vurabilir

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, yılın başından bu yana ülkeye gelen sığınmacı sayısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki sayıya göre yüzde 40 artış olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz yıl içinde ülkeye giriş yapan sığınmacıların sayısıysa 180 bin. Uzmanlar, önümüzdeki birkaç on yıl içinde Afrika'dan Avrupa'ya milyonlarca sığınmacı geleceğinden emin görünüyor. Afrikalıları göçe iten faktörler, içeride yaşanan istikrarsızlığın yanında yüksek doğum oranı olarak sıralanıyor. Afrika'nın doğum oranı bakımından dünya birincisi olduğu biliniyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında olduğu gibi ekonomik refah oranının düşük olduğu Afrika'nın çeşitli bölgeleri, silahlı çatışmalara sahne oluyor. İnsanların ölmesine karşı fazla duyarlı olmayan elit tabaka, vatandaşlarından kurtulmak için çeşitli yöntemler kullanıyor. Afrika'daki birçok ülkenin yönetimi ise para karşılığında yasadışı göçe ‘hizmet' ediyor.

Yük İtalya’nın omuzlarında

Afrika'nın güneyinden kuzey kesimlerine doğru gerçekleşen toplu göç dalgaları sonucunda Mısır ve Libya gibi ülkelerde milyonlarca sığınmacı kalıyor. Afrika'dan gelen göçmenlerin en büyük yükünü çeken AB ülkesi İtalya’dır. İtalya'ya komşu ülkeler ise karşılaşabilecekleri göç dalgasından tedirgin. Geçtiğimiz yıl İtalya'dan girişler için sınır kapılarındaki kontrolü sıkılaştıran Avusturya, AB'de diplomatik skandal yaşanmasına neden olmuştu. Batı, ektiğini biçiyor. Kaynaklarını sömürdükleri ülkelerin, göç akınına uğruyor. DIŞ HABERLER