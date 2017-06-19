Afrika’dan kuzeye büyük göç

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, küresel ısınmanın 2 derece ile sınırlandırılmaması durumunda Afrika'dan Avrupa'ya 100 milyon insanın göç etmek için yola çıkacağı uyarısında bulundu. Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, önlem alınmaması halinde Afrika'dan milyonlarca insanın kuzeye doğru göç edeceği yönünde uyardı.



Müller, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, dünyanın geleceğinin Afrika'da belirleneceğini vurgulayarak, Afrika kıtasındaki nüfusun her hafta bir milyon arttığına işaret etti. Bu insanlara ülkelerinde ekonomik perspektif sunulması gerektiğini belirten Müller, "Şimdiye kadar yaptığımız şekilde devam edersek, Afrika'nın birçok bölgesindeki insanların yola çıkmaktan başka şansı yok" değerlendirmesinde bulundu.



İklim değişikliğine karşı mücadelenin şimdikinden daha fazla bir kararlılıkla sürdürülmesini isteyen Müller, "Küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlandırmayı başaramazsak gelecekte 100 milyona kadar insan kuzeye doğru göçecek" ifadesini kullandı. Müller, Afrika için geniş kapsamlı bir yatırım planının geliştirilmesini istedi. DIŞ HABERLER