Ahmedinejad yeniden aday

İran resmi haber ajansı İRNA'da yer alan habere göre, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, daha önce adaylık başvurusunda bulunacak isimlerden Hamid Bakayi'yi destekleyeceğini açıklamasına rağmen bugün kendisi adına da başvuru yaptı. Ahmedinejad'ın, İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'aday olmaması' yönündeki tavsiyesinin aksine hareket etmesi ise dikkati çekti. Hamaney, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, bu yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın aday olmamasını istemiş, bunun üzerine Ahmedinejad, kendi Cumhurbaşkanlığı döneminin birinci Başkan Yardımcısı Bakayi'ye desteğini belirterek, siyasetten uzak durmayacağı mesajını vermişti. DIŞ HABERLER