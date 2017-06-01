AİHM Türkiye'nin başını ağrıtacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iç tüzüğünde yaptığı değişiklikle basın özgürlüğü ve gazetecilerle ilgili yapılmış başvuruları öncelikli olarak gündemine alacak. Bu kararın alınmasında en önemli etken ise başta Türkiye olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki gazeteciler tarafından AHİM gündemine taşınan basın özgürlüğü şikayetleri oldu.

AİHM'de şu anda Türkiye’ye karşı 23 bin dava başvurusu bulunuyor ve bunların 17 bin 630’unu 15 Temmuz sonrası gelen dava dosyaları oluşturuyor. Strasbourg merkezli mahkeme, bu değişiklik kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde öngörülmüş bir hakkın kullanımıyla doğrudan bağlantılı olarak gözaltında ya da tutuklu olan bireyler tarafından yapılan başvuruları da bundan böyle “acil” koduyla işleme koyacak.

Bu tür başvurular AİHM’de “1. Kategori” başvurular olarak işlem görecek. Mahkeme bugüne kadar sadece davacıların yaşam veya sağlıklarıyla ilgili risk söz konusu olduğunda başvuruları “acil” koduyla işleme koymaktaydı. Mahkeme kaynaklarına göre iç tüzükte yapılan bu son değişikliğin altında büyük ölçüde Rusya, Azerbaycan ve Türkiye gibi ülkelerde gözaltında veya tutuklu olan gazetecilerden gelen dava başvuruları yatıyor.

İç tüzükte yapılan bu değişiklik sonrası AİHM’nin özellikle son aylarda Türkiye’den gazeteciler tarafından yapılan başvuruları öncelikli olarak işleme koyması ve Türk hükümetine bildirip, savunma istemesi bekleniyor. AİHM öte yandan devletlerarası davalarla ilgili öncelik politikasını da değiştirdi. Bu davaların “spesifik” yapıları nedeniyle bundan böyle öncelikli olarak ele alınmamasını kararlaştırdı.

23 bin davayla Türkiye ilk sırada

Türkiye, AİHM önünde 30 Nisan 2017 itibariyle hakkında en fazla dava başvurusu olan ülke konumuna geldi. Son verilere göre AİHM önünde şu anda Türkiye’ye karşı 23 bin dava başvurusu bulunuyor. Mahkeme kaynaklarına göre bu başvuruların 17 bin 630’unu 15 Temmuz sonrası gelen dava dosyaları oluşturuyor.

Türkiye’den gelen başvurular AİHM gündemindeki toplam 93 bin 150 dava başvurusunun yüzde 24,7’sini oluşturmakta. Türkiye’yi sırasıyla Ukrayna (19 bin 50 başvuru), Macaristan (9 bin 950), Romanya (9 bin 200), Rusya (7 bin 900) ve İtalya (5 bin 150) izliyor. Türkiye 2016 yılını 12 bin 600 dava başvurusuyla Ukrayna’nın ardından 2’nci sırada kapatmıştı.