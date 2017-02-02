‘Akdeniz'de var olan bürokratik duvar’

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç ve göçmenlerle ilgili örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Sözcüsü Joel Millman, yaptığı açıklamada, “Ege Denizi'nde 2016'nın ilk ayında 275 sığımacı boğularak hayatını kaybetti. Bu yılın ilk ayında sadece bir sığınmacı öldü” ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk ayında yaklaşık 5 bin 500 sığınmacının Akdeniz'i geçerek, Avrupa'ya ulaştığını anlatan Millman, geçen yıl aynı dönemde 67 bin 375 sığınmacının Avrupa'ya ulaştığı bilgisini vererek, aradaki farka dikkati çekti. Sığınmacı ölümlerinde de düşüş olduğunu belirten Millman, "Yılın ilk ayında Akdeniz'i geçerek, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 254 sığınmacı boğularak, hayatını kaybetti. Geçen yıl aynı dönemde 370 sığınmacı hayatını kaybetmişti." diye konuştu.

Geçen yıla göre Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci sayısında büyük düşüş olmasını ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yasa dışı göçü engellemek için inşa etmek istediğini "Büyük duvarla" açıklayan Millman, "Akdeniz'de mültecilerin geçişini sınırlayan duvar değil. Akdeniz'deki duvar, bürokratik ve görünmez. Son 20 yılda fakirlik, mesafe ve kültürel farklılıklar insanları seyahat etmekten alıkoymadı ve bunun da değişeceğini zannetmiyorum. Psikolojik, bürokratik ve yasadışı duvarlar bir ölçüde etkili olabilir ama sonunda yıkılacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

AA