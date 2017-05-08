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Akdeniz'de yeni göçmen trajedisi

Avrupa'ya ulaşma hayaliyle Libya'dan yola çıkan yaklaşık 80 göçmenin, Akdeniz'de hayatını kaybettiği bildirildi

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Akdeniz'de yeni göçmen trajedisi

Avrupa’ya doğru düzensiz göçün en yoğun görüldüğü Libya ile İtalya arasında çok sayıda can kaybının olduğu yeni bir trajedi yaşandı.  İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, İtalyan sahil güvenliğine ait Fiorillo devriye gemisinin önceki gün denizden kurtararak bugün Pozzallo limanına getirdiği göçmenlerin anlattıkları, bölgede yeni bir facianın yaşandığını ortaya koydu.

Göçmenler, ifadelerinde birkaç gün önce Libya’dan 120 kişiyle Akdeniz’e açıldıklarını fakat bir süre sonra fazla yük nedeniyle botun su aldığını ve bir süre sonra battığını anlattı. Denize düşen göçmenlerden yaklaşık 40'ının kurtulduğu ancak 80 kişinin ise denizde can verdiği ifade edildi. Olayla ilgili Ragusa Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. 

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Akdenizde Yeni Göçmen Trajedisi
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