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Akıncı'dan Rumlara kınama!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisinin aldığı "1950 yılında yapılan 'Enosis' referandumunu Rum okullarında kutlanacak bir gün haline getiren" kararı kınadı.

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:47
Akıncı'dan Rumlara kınama!

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisinin aldığı bu kararı Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) gibi bir parti önermiş olsa da komitede Güney Kıbrıs'ta iktidardaki Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) de oy verdiğinin bilindiğini, genel kurulda ise sadece Emekçi Halkın İlerici Partisinin (AKEL) reddettiğini, DİSİ’nin ise çekimser kaldığının anlaşıldığını kaydetti.

Alınan bu meclis kararının, 19 oyla da olsa Kıbrıs’ta çözüm çabalarına ciddi bir darbe niteliğinde olduğuna işaret eden Akıncı, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Rum lider Nikos Anastasiadis’in yapması gereken bu karara açıkça karşı çıkması ve Kıbrıs’ta federal çözümü desteklediğini söyleyen DİSİ’nin AKEL ile birlikte hareket ederek alınan bu kararı iptal etmesidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
EnosisAkıncıRumYunanistanTürkiyeKKTCAnastasiadisMustafa Akıncı
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