Almanya PKK'dan FETÖ'ye kadar Türkiye düşmanı terör örgütlerine desteğe devam ediyor. FETÖ militanlarına sığınma hakkı veren Almanya şimdi de PKK’lı bir teröristi Türkiye’ye iade etmeyerek serbest bıraktı.

31 Ağustos 2015'te öldürülen AK Parti Diyarbakır eski Gençlik Kolları Başkanı Yunus Koca cinayetinin azmettiricisi olarak kırmızı bültenle aranan M.S.F'nin Almanya'da yakalandığı, ancak Türkiye'ye iade edilmek yerine serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, M.S.F'nin yakalandığının bildirilmesi üzerine hızlı bir şekilde resmi prosedürleri yerine getirerek, şüphelinin Türkiye'ye iade edilmesini resmi olarak Almanya'dan talep etti. İade talebini reddetmeyen Almanya adli makamları ise, uygulamada olmayan gereksiz prosedür işlemleri nedeniyle, şüpheli M.S.F.'yi Türkiye'ye vermedi.

Alman Bakan'dan Türkiye'ye suçlama

Türkiye Almanya'nın teröristlere sahip çıkan bu tavrına tepki olarak Alman siyasilerin İncirlik Üssü'ne ziyaret talebine izin vermedi. Bu duruma tepki gösteren Alman hükümetinden Türkiye'ye eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'yi Alman vekillere ülkeye "giriş yasağı" uygulamakla suçladı. Yaşanılanların çok ciddi bir gelişme olduğunu belirten Gabriel bundan sonra Türkiye ile diyalogun kolay olmayacağını söyledi.

İptal edilen ziyarette Federal Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth’un başkanlığındaki bir heyetin 25-28 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Diyarbakır ve İstanbul’da siyasetçiler, çeşitli kurumların yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüşmeler yapması planlanıyordu.

ŞEVKET TEPETAŞ