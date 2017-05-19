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Alman hükümetinde 'Konya' çatlağı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in İncirlik krizi nedeniyle"Konya'daki AWACS'ları da çekeriz" açıklamasına, hükümetin üst düzey bir isminden tepki geldi

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Alman hükümetinde 'Konya' çatlağı
Almanya ile Türkiye arasındaki İncirlik krizinde, Almanya'nın bu üsteki Alman askerlerini geri çekmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, İncirlik'teki askerler için yeni üs aranmasının yanı sıra NATO misyonu kapsamında Konya'da konuşlanmış AWACS'ların da geri çekebileceğinin sinyalini vermesine dair tepkiler geliyor.

Federal Hükümet Transatlantik İlişkiler Koordinatörü  İncirlik sorununda, Gabriel ile aynı fikirde olduğunu belirtirken, Konya misyonununda, söz konusu olanın NATO ittifakı içindeki güvenilirlik olduğuna dikkat çekti. Hardt, "Konya'da bütünleşmiş bir NATO misyonu söz konusu, Alman AWACS keşif uçakları farklı ülkelerin kurduğu ekiplerce kullanılıyor.

Almanya bu misyondan geri çekilirse, bu sorun yaratabilir" şeklinde konuştu. Hardt ayrıca  Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’nü ziyaret etmelerine izin verilmemesi konusunun NATO Konseyi gündemine alınması gerektiğini iade etti. DIŞ HABERLER

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Alman Hükümetinde Konya çatlağı
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