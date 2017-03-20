PKK ve FETÖ başta olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerinin elebaşları Avrupa Birliği ülkelerinde tutuluyor. Bu ülkelerin başını ise Almanya çekiyor. Bu ülkeden son olarak PKK ve FETÖ konusunda iki dikkat çekici hamle geldi. Terör örgütü PKK militanları Frankfurt kentinde elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının yer aldığı flama ve posterlerle sözde Nevruz yürüyüşü yaptı.

Frankfurt Polisi yürüyüş için izin alındığını açıkladı. Alman polisinin açıklamasında, gösterideki ana başlıkların katılımcılar tarafından “Nevruz”, “Öcalan için özgürlük”, “Kürdistan için özgürlük” olarak aktarıldığı ifade edildi. Bu uygulamaya Türkiye tepki gösterdi. Almanya'nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak PKK yürüyüşünden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Alman istihbaratı ikna olmamış!

Almanya PKK'nın yanı sıra Fethullahçı Terör Örgütü'ne de tam destek sağlıyor. Alman İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olduğuna dair kanıtın olmadığını iddia etti.

Darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen'in bulunduğuna dair bir kanıt görmediklerini de kaydeden Kahl, "Türkiye, çeşitli açılardan bizi buna ikna etmeye çalıştı, ancak henüz bunu başarabildiği söylenemez" dedi.

15 Temmuz'u FETÖ ile birlikte mi yaptınız?

Almanya Alman İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın "Türkiye, çeşitli açılardan bizi buna ikna etmeye çalıştı, ancak henüz bunu başarabildiği söylenemez" şeklindeki açıklamasına Türkiye sert tepki verdi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Eğer Alman istihbaratının başındaki kişi, 'Biz burada FETÖ'yü göremedik' diyorsa ya bu adamın iki gözü birden kördür, iki kulağı birden sağırdır ya da arzu ettikleri bir işin gerçekleşmemiş olmasından dolayı failleri gizleme ihtiyacı hissediyordur. Bunun başka izahı olmaz. Bu da herkesin aklına şu soruyu getirir: Acaba iş birliği mi yaptınız, siz bu işin neresindesiniz?" şeklinde açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım ise "Almanya ortamı germeye devam ediyor. Baksanıza Alman istihbaratının başkanı ne diyor. Eğer Alman istihbaratının başındaki adam buysa, Almanya'nın vay haline. Şimdi anlaşılıyor gelen geçen nasıl dinlemiş Almanya’yı. Adamın FETÖ'den haberi yok, ayakta uyuyor" dedi.