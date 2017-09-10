Alman muhalefeti Ankara’ya tepkili

Alman muhalefet partileri, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'da yaşayan ve Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyarmasına tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı seyahat uyarısında Almanya'da siyasi atmosferin "bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altında" bulunduğunu belirtmiş ve "Almanya'da Şansölye adayı bir parti liderinin açıkça ırkçı unsurlar içeren beyanları karşısında Alman makamlarınca herhangi bir tedbir alınmaması endişe ve ibret vericidir" ifadeleri kullanılmıştı.
Bunun üzerine Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz Ankara'yı seyahat uyarısı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Schulz durumun böyle devam etmesi halinde "Almanya, Türkiye'den aşağılamayı kabul edecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı. SPD lideri, Türkiye'nin kabul edilemez ve tehlikeli bir biçimde, uluslararası ilişkilerin ve Avrupa'nın tüm ilkelerinden uzaklaştığını söylerken, Türk hükümetini bu yolu bırakıp yapıcı işbirliğine dönmeye çağırdı. Ankara’ya bir eleştiri de CDU Genel Sekreteri Peter Tauber’den geldi. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in de "Dünya tersine döndü: Sürekli baskı altındaki Türkiye'den Almanya'ya seyahat uyarısı. Erdoğan'a artık silah ve tek bir sent bile yok" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı Cem Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "propaganda" iddiasıyla suçladı.
NSU davası da açıklamada yer almıştı