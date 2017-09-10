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Alman muhalefeti Ankara’ya tepkili

Bugüne kadar Türkiye’ye yönelik seyahat uyarılarına ses çıkarmayan Alman muhalefet partileri, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya yönelik yayınladığı seyahat uyarısına tepki gösterdi

10 Eylül 2017 Pazar 19:24
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Alman muhalefeti Ankara’ya tepkili

Alman muhalefet partileri, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'da yaşayan ve Almanya'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarını uyarmasına tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı seyahat uyarısında Almanya'da siyasi atmosferin "bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altında" bulunduğunu belirtmiş ve "Almanya'da Şansölye adayı bir parti liderinin açıkça ırkçı unsurlar içeren beyanları karşısında Alman makamlarınca herhangi bir tedbir alınmaması endişe ve ibret vericidir" ifadeleri kullanılmıştı.


Bunun üzerine Sosyal Demokrat Parti (SPD) başbakan adayı Martin Schulz Ankara'yı seyahat uyarısı nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Schulz durumun böyle devam etmesi halinde "Almanya, Türkiye'den aşağılamayı kabul edecek bir ülke değildir" ifadelerini kullandı. SPD lideri, Türkiye'nin kabul edilemez ve tehlikeli bir biçimde, uluslararası ilişkilerin ve Avrupa'nın tüm ilkelerinden uzaklaştığını söylerken, Türk hükümetini bu yolu bırakıp yapıcı işbirliğine dönmeye çağırdı. Ankara’ya bir eleştiri de CDU Genel Sekreteri Peter Tauber’den geldi. Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in de "Dünya tersine döndü: Sürekli baskı altındaki Türkiye'den Almanya'ya seyahat uyarısı. Erdoğan'a artık silah ve tek bir sent bile yok" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Yeşiller Partisi'nin Eş Başkanı Cem Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "propaganda" iddiasıyla suçladı. 


NSU davası da açıklamada yer almıştı


Türk Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısında Alman makamları Türklerin yaşadığı mahallelerde çıkan yangınların üzerine “kararlılıkla” gitmemekle ve Türk vatandaşlarına havalimanlarında keyfi ve kötü muamele etmekle eleştiriliyor. Ayrıca Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü davasına da değinilen açıklamada konuyla ilgili olarak "NSU davası Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 2013 yılında başlamıştır.

Ancak 380 duruşma yapılmış olmasına rağmen adalet halen tecelli etmemiştir" denildi. Açıklamada Almanya terör örgütlerine kucak açmakla suçlanırken, "PKK ve FETÖ mensubu olduğu bilinen çok sayıda terörist Almanya'da barınmakta ve bu ülkenin sokaklarında serbestçe gezen teröristlerin yaptığı faaliyetlere göz yumulmaktadır" ifadeleri kullanıldı. DIŞ HABERLER
 

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Alman Muhalefeti Ankara’ya Tepkili
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