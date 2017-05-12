Alman ordusuna güven azalıyor

Perşembe akşamı sonuçları açıklanan ankete göre, ankete katılan her iki kişiden biri Alman ordusuna güvenmiyor. Katılımcıların yüzde 49'u Alman ordusuna "az güvendiğini" ya da "hiç güvenmediğini" kaydederken, yine aynı oranda katılımcı Alman ordusuna "güvendiğini" ya da "büyük oranda" güven duyduğunu kaydetti. Geçen yıl yapılan ankette Alman ordusuna güven duyduğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 59'du.



Alman ordusunda iki subayın aşırı sağ terör şüphesiyle tutuklanması, gözleri ordudaki Neonazi yapılanmalara çevirdi. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yabancı düşmanı bir ağın mensubu oldukları ve çeşitli saldırılar planladıkları gerekçesiyle üç askerin tutuklanmasının ardından Alman ordusunda kapsamlı reformlara gidileceğini duyurmuştu. . Alman Federal Başsavcılığı'nın iddianamesinde, "yabancı düşmanı ve aşırı sağcı bir ideolojiye mensup oldukları belirlenen üçlünün, yabancı ve mülteci konularıyla ilgilenen siyasetçilere suikast düzenlemeyi ve suçu bir mültecinin üzerine atmayı planladıkları" suçlaması yer alıyor.



Söz konusu zanlıların saldırı düzenlemeyi planladıkları kişilerin arasında eski Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas'ın da olduğu ve saldırıyı Franco A.'nın bizzat gerçekleştirmeyi planladığı da iddialar arasında bulunuyor. Katılımcıların üçte ikisi Alman ordusunun başında yeterli kontrolün olmadığını savunurken, aşırı sağcı görüşün Alman ordusunda Alman toplumunun geri kalanına kıyasla çok daha yaygın olduğunu düşünenlerin oranı ise yaklaşık üçte bir. DIŞ HABERLER