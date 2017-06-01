Alman polisi halkı copladı

Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller partili siyasetçiler sığınma başvurusu reddedilen Afganların sınır dışı edilmesine son verilmesini istedi. Öte yandan Nürnberg'de 20 yaşındaki bir Afgan öğrencinin ülkesine geri gönderilmesine engel olmak isteyen yaklaşık 300 kişi polisle karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede 9 polis yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı. Olayın video görüntüleri Facebook'ta birkaç saat içerisinde en az 1 milyon kez izlendi. Bremen Belediye Başkanı Carsten Sieling (SPD) Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte Kabil'deki saldırının "Federal Hükümet'in güvenlik değerlendirmelerini gözden geçirmesini zorunlu kıldığını” söyledi.



Sosyal Demokrat Partisi Federal Meclis Fraksiyonu Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold da Afganistan'a sınırdışı işlemlerinin en azından geçici olarak durdurulması gerektiğini söyledi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Arnold, mevcut durumda Afganistan'a sınırdışıların "sorumluluğunun alınabilir olmadığını" belirterek "Bu ülkede insanlar hiçbir yerde güvende yaşayamaz” diye konuştu. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise gittikçe dozu artan eleştirilere karşın sınırdışı işlemlerini sürdürüyor. DIŞ HABERLER