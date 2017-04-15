Almanlar endişeli

Alman kamu televizyonu ARD tarafından yaptırılan "Almanya'da Trend” adlı araştırmaya göre Almanların büyük bölümü Suriye'deki iç savaşın bölgenin dışına çıkmasından endişe ediyor. Ankete katılanların yüzde 72'sinin bu yönde bir endişe taşıdığını ortaya koydu. Her üç katılımcıdan ikisi Suriye iç savaşının ABD ile Rusya arasındaki gerilimi tırmandırabileceği endişesini taşıyor. Ankete katılan her dört kişiden biri ise Suriye iç savaşının ülke sınırları dışına taşınabileceğine inanmıyor. Katılımcıların yüzde 29'u böylesi endişeler taşımadıklarını belirtti. Suriye'de geçen hafta İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırı sonrası ABD Suriye'de Şayrat hava üssünü vurmuştu. ABD'nin operasyonu sonrası Rusya ile arasında tansiyon yine yükseldi. Ankete katılanların yarısı ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müttefiki Rusya'ya karşı daha güçlü harekete geçmesinin doğru olmadığına inanıyor. Katılımcıların yüzde 44'ü ise karşıt görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 56'si Almanya'nın terör saldırılarına karşı iyi korunduğunu yüzde 42'si ise bu konuda sorunlar olduğu görüşünde olduklarını aktardı. DIŞ HABERLER