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Almanlar Türkiye'ye alınmadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yılın başından bu yana 100 kadar Alman vatandaşının Türkiye havalimanlarından ülkeye giriş yapmalarına izin verilmediğini açıkladı

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Almanlar Türkiye'ye alınmadı
Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesi üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği cevapta söz konusu kişilere genellikle 'kamu güvenliğine tehlike oluşturdukları' gerekçesiyle giriş yasağı getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyen yaklaşık 100 kişiden kaçının Alman-Türk olmak üzere çifte vatandaş olduğu bilgisi ise yer almadı. Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, giriş yasağı getirilen Almanlar için federal hükümetinin aldığı önlemler konusunda yöneltilen soruya, "Federal hükümet, bu konuda harekete geçerek Türk hükümetinden giriş yasağı getirilenlere dair mümkün olduğunca şeffaf olunmasını ve alınan kararların yeniden değerlendirilmesi imkânını talep etti" cevabını verdi. DIŞ HABERLER

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Almanlar Türkiyeye Alınmadı
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