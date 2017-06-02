Almanya çocuk evliliklerini yasakladı

Çocuk yaşta evlilikleri yasaklayan yasa tasarısı Almanya Federal Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre eşlerden birinin 18 yaşından küçük olduğu evliliklere artık Almanya'da izin verilmeyecek. Daha önce yapılmış evliliklerde ise eşlerden birinin yaşı 16'dan küçükse bu evlilikler de geçersiz sayılacak. 16 ve 17 yaşlarında yapılmış evliliklerin bozulması resmen boşanma ile eş anlama geliyor. Ancak bu yaş grubundakilere istisna uygulanabilecek.



Aile mahkemelerinin reşit olmayan eşlerin ve gençlik dairelerinin görüşünü aldıktan sonra vereceği karar geçerli olacak. Almanya Adalet Bakanlığı, söz konusu yasa tasarısını mülteci akını ile birlikte Almanya'ya özellikle çok sayıda küçük yaşta evlendirilmiş kızın gelmesi üzerine hazırlanmıştı. Bakanlığın verilerine göre Almanya'daki çocuk yaşta evlilerin sayısı bin 475'i buluyor.



Bakanlık çocuk evlilerin çoğunluğunu kızların oluşturduğunu ve bunların 361'inin henüz 14 yaşını doldurmadığını açıkladı. Ancak yasa kapsamı dar tutulduğu gerekçesiyle insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Save the Children adlı çocuklara yardım örgütü, yasadaki kuralların orantısız ve Çocuk Hakları Konvansiyonu'na aykırı olduğunu savundu.