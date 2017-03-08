Almanya'da kritik buluşma

Görüşme sonrasında açıklama yapan Gabriel, görüşmenin "iyi, açık, dürüst, dostane, aynı zamanda da zor geçtiğini" belirterek, "Türk tarafı bizim düşüncelerimizi ne şekilde değerlendirirse değerlendirsin, görüş ayrılıkları ne kadar büyük olursa olsun görüşmeler dışında başka alternatif yok. Çünkü ancak bu sayede adım adım yeniden normal ve aslında Türkler ile Almanlar arasında var olan dostane ilişkilere dönebileceğimize inanıyorum" diye konuştu. Alman Dışişleri Bakanı, “Türk-Alman ilişkilerinin kalıcı zarar görmesinin hiçbirimizin çıkarına olamayacağı konusunda görüş birliği içerisindeyiz. İlişkilerimizin bu sınavdan çıkması karşılıklı saygı ve esasa dayalı diyalogla mümkün olabilir” dedi. Çavuşoğlu da "Türkiye'ye yönelik sistematik bir şekilde karalama kampanyası, Cumhurbaşkanımızın adeta bir nefret unsuru haline getirilmesi ve topyekün Türkiye'ye yönelik saldırılar, Almanya'da PKK ve diğer terör örgütlerinin serbestçe faaliyet göstermesi gibi rahatsız olduğumuz konuları açık bir şekilde gündeme getirdik. Son 1 yılda Almanya'da yaşayan Türk toplumuna yönelik sistematik baskıdan rahatsız olduğumuzu ve Türk toplumunun da çok etkilendiğini, esasen Almanya'nın entegrasyon politikalarıyla da çeliştiğini söyledim" dedi. AA

