Almanya'da tur otobüsü yandı

Kazada 30 kişi yaralanırken, 18 kişinin akıbeti belirsiz. Almanya'nın güneyinde sabah saatlerinde bir tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı. Bavyera eyaletindeki Münchberg kasabası yakınlarında A9 otoyolunda meydana gelen kaza sonrası tur otobüsünün alev aldığı bildirildi. Bayreuth polisi otobüste 2'si şoför 48 kişinin bulunduğunu ve 18 kişinin ise akıbetinin bilinmediğini bildirdi.



Polis sözcüsü, "Bu 18 kişinin otobüsten çıkmayı başaramamış olduğunu da gözardı etmiyoruz" dedi. Sözcü, "Ama hala umudumuz da var. Belki birileri şok halinde kaçmış olabilir" şeklinde konuştu. Tur yolcularının Saksonya eyaletinden geldiği bildirildi. Ancak tam olarak ayrıntı verilmedi. Turu düzenleyen firmanın adı da açıklanmadı. Kaza yerine 200'e yakın ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Arama kurtarma helikopterleri de göreve katıldı. DIŞ HABERLER