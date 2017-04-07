Almanya'da Türkler korku içinde

Almanya'da yaşayan 3 milyon 200 bin Türk kökenli göçmenin takriben yarısı alman vatandaşlığını almış durumda.

56 yıllık bir geçmişe sahip olan Almanyalı Türkler, şu ana kadar birçok ırkçı saldırıyla karşı karşıya kalmışlardı. Fakat son aylardaki Türkiye-Almanya arasındaki dalaşmalardan en çok bu insanlar etkileniyor.

Sayıları 82 bini bulan Türk girişimcisinin büyük bir bölümü, "Alman maliyesi üstümüze geliyor. Bizi cezalandırmak istiyor" diye konuşurken, Almanyalı Türkler, komşularının artık kendilerine kötü davrandığını; ne zaman ülkelerine geri döneceklerini sorduğunu belirtiyorlar.

"Alman basınındaki Türkiye'yi yerden yere vuran açıklamaların yanında Almanya'da elden ele dolaşan Alman Gizli Emniyeti (BND)'nin raporunda Fethullah Gülen'i koruyan yaklaşımlar ve 15 Temmuz 2016 olayında FETÖ'nün büyük bir katkısı olmadığını belirten açıklamalar; Almanya'da Türkiye'ye karşı önyargıları artırıyor" diyen Prof. Dr. Faruk Şen, "Bu konuda en çok etkilenen Almanya'daki Türkler oluyor. Bu açıdan 16 Nisan'dan sonra Almanya-Türkiye yakınlaşması tekrar sağlanırsa, Avrupa'nın iki büyük devleti dostluğa doğru bir adım atarsa; bundan en fazla yararlanacak olan Almanya'da korku içinde yaşayan 3 milyon 200 bin Türk kökenli insanımız olacaktır" açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ