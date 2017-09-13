Almanya'dan 5 bin Türk'e ret

BAMF, Ocak-Ağustos döneminde 8 bin 547 Türk vatandaşının iltica talebini değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda başvuruların dayanağı olmadığına karar veren BAMF, bunlardan 5 bin 40’ını reddetti.

Almanya'da bazı eyaletler iltica talepleri reddedilen Türk vatandaşlarını Türkiye’ye sınır dışı etti. Berlin eyaleti bu yıl 4, Saksonya’nın da 2 kişiyi Türkiye’ye geri gönderdiği açıklandı.

Almanya yabancılar kütüğünde 31 Ağustos itibarıyla 6 bin 784 Türk vatandaşının sınır dışı edilmeleri gerektiği bilgisi yer aldı.

HABER MERKEZİ