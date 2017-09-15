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Almanya'dan Barzani'nin referandumuna 'hayır'

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) tek yanlı referanduma gitme kararını eleştirerek, ülkesinin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğu bildirdi.

Almanya'dan Barzani'nin referandumuna 'hayır'

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) tek yanlı referanduma gitme kararını eleştirerek, ülkesinin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğu bildirdi.

15 Eylül 2017 Cuma 19:28
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Almanya'dan Barzani'nin referandumuna 'hayır'

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter, Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, IKBY'nin "bağımsızlık referandumu" hazırlıklarına değindi.

İki yıldan bu yana  toplanamayan Kürdistan Parlamentosunun tekrar toplanacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Streiter ancak referandum kararına eleştirel baktıklarını ifade etti.

Almanya'nın Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu bildiren Streiter, Irak merkezi hükümetinin onayı olmadan böyle bir şey yapılmasının durumu daha da kötüleştireceğini, bu nedenle  Almanya'nın tüm taraflara diyalog çağrısında bulunduğunu aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBarzaniReferandumKuzey IrakKürdistan
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