Almanya'dan İncirlik onayı

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında İncirlik’te bulunan askerlerinin durumunu ele aldı. Alman askeri birliğinin İncirlik’ten çekilme planı, Almanya Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Tornado keşif uçakları ve bir yakıt ikmal uçağının da yer aldığı yaklaşık 260 kişilik Alman askeri birliğinin İncirlik’ten Ürdün’e taşınması önerisini kabul ettiğini belirtti. Alman birliğinin Ürdün’ün El Azrak Hava Üssü'nde faaliyet göstereceğini ifade eden von der Leyen, taşınmadan dolayı keşif uçaklarının yaklaşık 2 ay, yakıt ikmal uçağının ise muhtemelen 3 hafta görev yapamayacağını söyledi.

Taşınma nedeniyle DEAŞ ile mücadelede oluşabilecek boşluğu nasıl dolduracaklarını koalisyon güçleri ve ABD ile görüşeceklerini dile getiren von der Leyen, "Yapacağım çalışmanın sonucunu gelecek hafta Bakanlar Kurulu ve parlamentoya sunacağım." ifadelerini kullandı. Almanya, milletvekillerinin İncirlik’teki Alman askerlerine ziyaretini uygun bulmayan Türkiye’den askerlerini çekme konusunu gündeme getirmişti.

NATO 'üzüldü' ABD sessiz kaldı

NATO ise Türkiye ile Almanya arasındaki görüş ayrılıklarının üzüntüyle karşıladığını duyurdu. NATO merkezinden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in Berlin ve Ankara ile sürekli temas halinde olduğu ve her iki ülkenin de terör örgütü IŞİD ile mücadeleye önemli katkıda bulundukları belirtildi.

NATO sözcüsü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada ‘konunun başka türlü çözümlenememiş olmasının üzüntüyle karşılandığını' söyledi. ABD Savunma Bakanlığı ise İncirlik anlaşmazlığını yorumlamaktan kaçındı. Bakanlık sözcüsü Jeff Davis, bunun Türkiye ile Almanya arasındaki bir konu olduğunu söylemekle yetindi.