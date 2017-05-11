Almanya FETÖ'ye kucak açtı

Almanya Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Merkel yönetimi PKK'dan sonra Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'ye de kucak açtı. Türkiye'nin iade taleplerini reddeden Almanya FETÖ militanlarının iltica başvurusunu kabul etti.

Almanya İçişleri Bakanlığı kaynakları politik iltica kategorisinde olan başvurulara olumlu yanıt verildiğini açıkladı. Türkiye’den 450 kadar diplomat, subay ve hâkimin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Sadece Almanya'ya iltica başvurusu yapan FETÖ’cülerin yaklaşık sayısının ise 7 bin 700 olduğu ifade ediliyor. Göç ve Mülteciler dairesine yapılan bu başvuruların önümüzdeki süreçte değerlendirilerek politik iltica taleplerinin tamamına onay verilmesi bekleniyor.

Dışişleri'nden Almanya'ya tepki

Almanya'nın FETÖ militanlarına sahip çıkmasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Bakanlık "Bu kararla darbeci zihniyete müsamaha gösterilmiş ve kucak açılmıştır" dedi. Dışişlerinin açıklaması şöyle: "15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'yle bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesini esefle karşılıyoruz. Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya’nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir.

Alman makamları bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini göz ardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha göstermiş ve kucak açmıştır.

Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eşzamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz."

Batı FETÖ'ye sahip çıktı

15 Temmuz darbe girişimin başarısız olmasının ardından yurt dışına kaçan veya Türkiye'ye dönemeyen terör örgütü militanlarının bulundukları ülkelere iltica başvuruları arttı. Bu konuda başı Avrupa ülkeleri çekiyor. FETÖ'ye kucak açan Avrupa ülkeleri Türkiye'nin iade taleplerini göz ardı ediyor. Bu konuda en net örneklerden biri de Yunanistan. Yunanistan 8 darbeci askeri iade etmeme kararı almıştı. Aynı şekilde ABD de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i suçluların iadesi anlaşmasına rağmen Türkiye'ye iade etmiyor.