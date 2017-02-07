Almanya iddialara somut delil bulamadı

Süddeutsche Zeitung gazetesine göre, yaklaşık bir yıl boyunca ortak soruşturma yürüten Federal İstihbarat Servisi ve iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), Rusya’nın Alman federal hükümetine karşı enformasyon savaşı yürüttüğüne ilişkin iddialarla ilgili somut kanıt elde edemedi. Başlangıçta soruşturma kapsamında elde edilen verileri kamuoyuyla paylaşmayı planlayan istihbarat servisleri, kanıt eksikliği nedeniyle soruşturma raporunu yayınlamama kararı aldı. Ancak Almanya Başbakanlığı, yaşanan başarısızlığa rağmen soruşturmanın devam etmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor. Alman yetkililer daha önce Rusya’nın Almanya’da bu yıl yapılacak parlamento seçimlerine müdahale edebileceğinden endişelendiklerini söylemişti. DIŞ HABERLER