Almanya ile yeni kriz kapıda

Bazı Alman vekiller Konya Hava Üssü'nde konuşlu Alman askerlerini ziyaret etmek için Federal Meclis Savunma Komisyonu’na talepte bulundu. Federal Meclis Savunma Komisyonu'ndaki Sol Partili milletvekillerinin başkanı Alexander Neu, Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme önerisinde bulundu.



Neu, talebini Komisyon Başkanı Wolfgang Hellmich'e bir elektronik postayla iletti. Alman haber ajansı dpa'nın elde ettiği postada Neu "Diğer fraksiyon başkanlarının Sol Parti'nin önerisini reddetmesi halinde o zaman ben haziran ayında Konya'ya tekil bir ziyaret için başvuruda bulunuyorum" dedi. Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret izni vermemesi Alman kamuoyunda tartışma yaratıyor.



Alman hükümeti bu tutumun sürmesi halinde üste konuşlu 260 askeri ve Tornado keşif uçaklarını çekeceğini açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün'ün bir seçenek olabileceğini söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (SPD) perşembe günü Konya'daki askerlerin de geri çekilebileceği sinyalini vermişti. Almanya'nın Türkiye'de konuşlu olan hem AWACS hem de Tornado uçakları var. Ankara, mart ayında Sol Parti milletvekili Jan van Aken'in Konya’daki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti. DIŞ HABERLER