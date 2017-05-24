Almanya İncirlik konusunda temkinli

Almanya siyasetinde dikkatler 25 Mayıs’ta Brüksel’de yapılacak NATO liderler zirvesine çevrildi. Zirvenin resmi gündeminde yer almasa da Almanya ve Türkiye arasında yaşanan İncirlik krizinin de zirve sırasındaki liderlerin ikili temaslarında gündeme gelmesi bekleniyor. Almanya, Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaret izni vermemesine tepkili. Bu nedenle Almanya, İncirlik’te görev yapan askeri birliğini geri çekmeyi gözden geçiriyor.



Berlin, bu konuda kararını NATO zirvesi sonrasına bırakmıştı. Peki, İncirlik krizi, iki ülke arasındaki gerilim NATO Zirvesi sırasında aşılabilir mi? Alman Dış İlişkiler Konseyi'nin (DGAP) savunma uzmanı Dr. Christian Mölling’e göre Merkel ve Erdoğan’ın zirve sırasında bir görüşme yapması mümkün, ama bu gerilimin aşılması için çok daha fazla zamana ihtiyaç var. Mölling, “Biraz itidalli, sabırlı olunmalı. Çünkü bizi Türkiye ile işbirliğinin güçleşeceği uzun soluklu bir süreç bekliyor. Öncelik iletişim kanallarını açık tutmak olmalı. Ani kararlardan kaçınılmalı” görüşünü kaydetti.



Savunma uzmanı Dr. Christian Mölling’e göre Brüksel’de asıl hedef NATO müttefikleri arasında oluşan çatlakların büyümesinin önlenmesi, oluşan hasarın kontrol altında tutulması. Mölling, Brüksel’deki NATO Zirvesi’nin yeni seçilen ABD Başkanı’na ittifakı tanıtmak için yapıldığını, ancak Trump’ın NATO hakkında sarf ettiği ağır eleştiriler ve sert üslubu nedeniyle soru işaretleri olduğuna dikkat çekti. Askeri ittifakın geleceği ile ilgili tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir belirsizliğin hâkim olduğunun altını çizen Mölling, Trump’ın nasıl bir tutum sergileyeceğinin de öngörülemediğini belirtti. DIŞ HABERLER