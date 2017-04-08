Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Federal Meclis'in kendilerine verdikleri görevin IŞİD ile mücadele olduğunu hatırlattı. Alman Birinci Televizyonu'nda (ARD) yayına katılan Bakan von der Leyen, "Bizim odak noktamız IŞİD ile mücadele” dedi ve Federal Meclis'in verdiği görevin ‘gayet açık bir şekilde' IŞİD ile mücadele olduğunu hatırlattı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise, Suriye'de bir NATO operasyonuna karşı çıktı. Alman "Die Welt” gazetesine konuşan Asselborn, "ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısından sonra NATO Suriye krizine dahil olamaz. Bu korkunç olur” şeklinde konuştu. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, şu anda böyle bir gelişmenin söz konusu olacağını düşünmediğini, ancak ‘sorunun gündeme gelebileceğini' kaydetti. ABD'nin Suriye'de askeri üssü vurmasını Esad rejimine bir "uyarı” olarak nitelendiren Asselborn, ABD Ordusu'nun saldırısının "anlaşılır” olduğunu kaydetti. Yine de "spontane bir askeri operasyonun” söz konusu olduğundan yola çıkan Asselborn, saldırının arkasında ABD'nin bir stratejisinin olduğunu sanmadığını belirtti.
Almanya Suriye'ye saldırmayacak
Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Federal Meclis'in kendilerine verdikleri görevin IŞİD ile mücadele olduğunu hatırlattı.
08 Nisan 2017 Cumartesi 15:17
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