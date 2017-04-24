Almanya’da şiddet suçları arttı

Welt am Sonntag gazetesinin, bu rapora dayandırarak pazar günü verdiği haberde Almanya'da 2016 yılında işlenen şiddet suçlarının yüzde 6,7 artarak, 193 bin 542 vakanın kayıtlara geçtiği belirtildi. Almanya'da 2016 yılında işlenen suçlara dair rakamların yer aldığı ve polis verilerine göre hazırlanan rapor, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere tarafından pazartesi günü açıklanacak.



Haberde şiddet suçlarının artmasına neden olarak, 2016 yılında silahla ve nitelikli adam yaralama suçlarındaki artış gösterildi. Buna göre, silahla ve nitelikli adam yaralama suçlarının yüzde 9,9 artarak, 140 bin 33'e yükseldiği kaydedildi. Rapora göre, şiddet suçu işleyen gençlerin sayısının da arttığı gözlendi. Haberde, şiddet suçu işleyen gençlerin sayısının da yüzde 12 civarında artarak 22 bin 646'ya ulaştığı belirtildi. Welt am Sonntag gazetesinin haberinde, raporda göçmenlerin işlediği suçlara ilişkin istatistikler de yer aldı.



Haberde, bu başlık altında iltica başvurusunda bulunan, mülteci statüsünde olan ve Almanya'da kalmasına izin verilen yabancıların işlediği suçların yer aldığı kaydedildi. Rapora göre, 2015 yılına kıyasla bu grupta yer alan yabancıların işlediği suçların yüzde 52,7 artarak, 174 bin 438 olarak kaydedildiği belirtildi. Göçmenlerin işlediği suçların yüzde 35,1'ini yankesicilik, yüzde 11,3'ünü hırsızlık, yüzde 14,9'unu da adam yaralama ile cinsel taciz ve tecavüz suçları oluşturuyor. Ancak raporda, Almanya'da nüfusun 82 milyon 200 bin olduğu belirtilerek, bu grupta yer alan göçmenlerin oranın sadece yüzde 2 civarında olduğuna dikkat çekildi. DIŞ HABERLER