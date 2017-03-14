Almanya’dan gurbetçiler için şok talep

Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings, şu andaki düzenlemenin uyuma katkı sağlamadığını belirterek yasada değişiklik yapılması gerektiğini savundu.

Krings, çifte vatandaşlığın çok özel durumlarda olabileceğini, ancak bunun yasalarla genel bir düzenleme haline getirilemeyeceğini vurguladı.

Koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de daha önce denenmiş olan “opsiyon modeline” geri dönülmesi gerektiğini savundu.

Scheuer, “Ebeveyni yabancı olan bir çocuk Alman vatandaşlığını kabul etmek istiyorsa öncelikle bizim değerlerimize ve ilkelerimize bağlı olduğunu göstermesi gerekir” diye konuştu.

Scheuer, buna hazır olan kişinin de çifte vatandaşlığa ihtiyacı olmadığını savundu. CSU için önce uyumun, ardından vatandaşlığın geldiğini söyleyen Scheuer, “Kim geldiği ülkenin iç politikasına angaje olmak istiyorsa, bunu o ülkede yapsın, Almanya’da değil” dedi.

HABER MERKEZİ