Almanya’nın İncirlik tepkisi dinmiyor

Dışişleri Bakanı Gabriel "Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini sadece ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman Federal Meclisi hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de bırakamaz" diye konuştu. Türkiye'de "Alman vatandaşlarının makul olmayan iddialarla cezaevine girdiğini", "Almanlara Türkiye'den çıkış izni verilmediğini" vurgulayan Gabriel "şimdi de Alman parlamentosuna şantaj yapılacaksa, tahammül edilemez sınıra ulaşılmış demektir” diye konuştu.



Alman Federal Meclisi'nde bulunan muhalefet partileri de Alman askerlerinin İncirlik'ten derhal çekilmesi için ortak bir önerge verdi. Yeşiller ve Sol Parti'nin önergesinde "Alman Ordusu bir parlamento ordusudur ve parlamenter kontrol her an mümkün olmak zorundadır. Alman Ordusu o nedenle derhal İncirlik Üssü'nden (Türkiye) çekilecektir” ifadeleri yer alıyor. Muhalefet önergenin perşembe günü mecliste oylanmasını istiyor.



Almanya’daki hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti ve Hırıstiyan Demokrat Birlik’ten bazı milletvekilleri de askerlerin çekilmesini istemişti. Federal Hükümet'ten daha önce yapılan açıklamada İncirlik'te konuşlu bulunan Tornado keşif uçaklarının, bir yakıt ikmal uçağının ve yaklaşık 260 Alman askerinin Ürdün'e kaydırılabileceği ifade edilmişti. DIŞ HABERLER