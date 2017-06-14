Almanya’nın silah ihracatı azaldı

Bild gazetesi ve Almanya'nın en önemi ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın geçen yılın Silah İhracatı Raporu'na dayandırdıkları habere göre, federal hükümet 2016 yılında 6 milyar 850 milyon euro tutarında savunma araçları ihracatı için lisans verdi. Bu da 2015 yılına oranla 1 milyar 10 milyon euroluk bir düşüşe işaret ediyor. Federal hükümet 2015 yılında 7 milyar 860 milyon euro tutarında savunma araçları ihracatı için lisans vermişti.



2016 Silah İhracatı Raporu'nun çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nda ele alınması bekleniyor. Almanya'nın silah ihracatı 2017 yılında da düşüş gösteriyor. Handelsblatt gazetesinin bugün Bakanlar Kurulu‘nda onaylanması beklenen 2017 yılının Silah İhracatı Ara Raporuna dayandırdığı verilere göre, federal hükümet yılın ilk dört ayında 2 milyar 420 milyon euro tutarında lisans verdi. Federal hükümet geçen yılın aynı döneminde ise 3 milyar 300 bin euro tutarındaki silah ihracatına yeşil ışık yakmıştı. Bu da yaklaşık bir milyar euroluk bir düşüşe işaret ediyor. DIŞ HABERLER