Almanya’ya Türkiye eleştirisi

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç gün kala, perşembe akşamı televizyonda boy gösteren Le Pen, mülteci kriziyle ilgili olarak “Merkel'in Türkiye'nin Avrupa'ya şantaj yapmasına izin verdiğini” savundu. Ulusal Cephe (Front National) partisi lideri Marine Le Pen, "Merkel'in ağır bir siyasi hataya imza attığını" öne sürdü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yaklaşık bir yıl önce varılan mülteci geri kabul anlaşmasından beri "AB'yi neredeyse her hafta mültecileri Avrupa'ya kitlesel olarak geri göndermekle" tehdit ettiğini söyledi. Le Pen, pazar günü cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Fransa'nın ulusal sınırlarını "yeniden kapamak niyetinde olduğunu" ifade etti. Le Pen bunun yanı sıra, Fransa'yı Euro bölgesinden çıkarma planını da savundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir diğer adayı Fransız Sosyalist Partisi'nin kurucusu Jean-Luc Mélenchon'un ise, “Frexit”, yani Fransa'nın AB'den çıkması konusundaki ses tonunu daha da yumuşattığı gözlemlendi. Geçmişte AB'ye karşı benimsediği sert eleştirel tutumla gündeme gelen Mélenchon, "Fransasız Avrupa olmaz" dedi. Mélenchon, Almanya'dan herhangi bir kopuş gayretinde bulunmayacağını da sözlerine ekledi. Mélenchon, "Almanlar ne düşmanlarımız ne de efendilerimiz. Almanlar bizim ortaklarımız" şeklinde konuştu.

Alman partilere uyarı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Alman siyasi partilerine sağ popülist söylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. Mazyek, Almanyalı Türklerin çoğunun Evet oyu vermesini anlaşılır bulduğunu söyledi. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Almanya'daki siyasi partilere sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisininkine benzer “demokrasi ve Müslüman karşıtı” pozisyonlar benimsememeleri çağrısında bulundu. Neue Osnabrücker Zeitung'un sorularını yanıtlayan Mazyek, Türkiye'de geçen pazar günü gerçekleşen anayasa değişikliği referandumunun ardından Almanya'da Müslüman karşıtı söylemlerin arttığına vurgu yaptı. Mazyek, Türkiye'deki referandumda Almanya'da yaşayan Türklerin çoğunluğunun tercihinin Evet'” yönünde olmasının ardından, Alman toplumundaki İslam karşıtı söylemlerin yeniden yoğunlaştığını belirtti. Ayman Mazyek, Türkiye'deki anayasa referandumunda Evet oyu veren Almanyalı Türklerin sayısının yüksekliğini garipsemediğini ifade etti.