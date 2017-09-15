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Amerikalılar züğürt!

ABD'li finansal hizmetler şirketi GoBankingRates'in 8 bin kişiyle yaptığı araştırma, Amerikalıların yüzde 57'sinin bankadaki mevduat hesaplarında bin dolarının (3 bin 430 TL) bile olmadığını gösterdi.

Amerikalılar züğürt!

ABD'li finansal hizmetler şirketi GoBankingRates'in 8 bin kişiyle yaptığı araştırma, Amerikalıların yüzde 57'sinin bankadaki mevduat hesaplarında bin dolarının (3 bin 430 TL) bile olmadığını gösterdi.

15 Eylül 2017 Cuma 17:54
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Amerikalılar züğürt!

ABD'li finansal hizmetler şirketi GoBankingRates şirketi önceki yıllardaki araştırmalarına göre, söz konusu oran 2015'te yüzde 62, geçen sene ise yüzde 69 seviyesindeydi.

Araştırmada ayrıca Amerikalıların yüzde 39'unun mevduat hesaplarında hiç parasının olmaması dikkati çekti.

Mevduat hesaplarında parası olmayan Amerikalıların büyük bölümü 18-34 yaş arasındaki grupta yer alıyor.

Mevduat hesaplarında en az 10 bin dolar (yaklaşık 30 bin 430 TL) olan kişilerin büyük çoğunluğu da 65 yaş ve üstündeki yaş grubunda bulunuyor.

Araştırma ayrıca ABD'de kadınların erkeklere göre daha az tasarrufunun olduğunu ortaya koydu.

AA

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Amerikalılar ZüğürtABDYoksullukSüper Güç ABD
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