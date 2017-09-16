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Arakanlılar için 14 bin yeni barınak

Arakan'dan kaçan 400 bin Müslüman Arakanlılar’ın kalması için Bangladeş'te 14 bin yeni barınak inşa ediliyor.

Arakanlılar için 14 bin yeni barınak

Arakan'dan kaçan 400 bin Müslüman Arakanlılar’ın kalması için Bangladeş'te 14 bin yeni barınak inşa ediliyor.

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:38
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Arakanlılar için 14 bin yeni barınak

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 25 Ağustos tarihinden bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e kaçan ArakanMüslümanların sayısı 400 bine yaklaştı. Bangladeş yetkili makamları Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong mülteci kampının yakınlarında 800 hektarlık bir alana yeni bir kamp kurulacağını açıkladı.

Bangladeş afet yönetimi sekreteri Şah Kemal Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada hükümetin 400 bin Arakanlı’nın barınması için 14 bin barınak inşa edeceğini söyledi. "Barınakları 10 gün içinde inşa etmemiz söylendi. Her bir barınakta 6 sığınmacı ailesi kalacak" diyen Şah Kemal kampta hıfzısıhha, su ve tıbbi tesisler olacağını belirtti. Yetkili, kampın kurulmasında Birleşmiş Milletler kurumlarından yardım alınacağını belirtti. Ayrıca hükümetin şiddet olaylarında ebeveynlerini kaybeden ve ülkeye anne babaları olmadan gelen Arakanlı çocuklarının bakımını da üstleneceğini belirtti. Öte yandan Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak krizin çözümü için uluslararası toplumdan destek arayacak. 

Pakistan yıllardır onlara bakıyor
Öte yandan Pakistan'ın liman kenti Karaçi, 1970'lerden bu yana Myanmar'daki zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların sığınağı ve hayata yeniden başladığı şehir olma özelliğini koruyor. Resmi olmayan tahminlere göre Karaçi, Myanmar ve Bangladeş'ten sonra dünyada 400 bin ile en fazla Arakanlı Müslüman'ın yaşadığı yer olarak biliniyor. Buradaki Arakanlı Müslümanlar, bugünlerde Myanmar'daki aile üyelerinin ve akrabalarının akibetinden habersiz endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ArakanMüslümanBarınak
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