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Arap Birliği'ne Rusya'dan çağrı!

Lavrov; Suriye’nin Arap Birliğine dönmesinin, krizin çözümüne yardımcı olacağını ifade etti. Lavrov, Suriye’nin yeniden dönmesi halinde Arap Birliği'nin daha etkin bir rol oynama gücüne sahip olacağını kaydetti.

02 Şubat 2017 Perşembe 17:01
Arap Birliği'ne Rusya'dan çağrı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Suriye’nin Arap Birliği'ndeki üyeliğinin dondurulmasına son verilmesi çağrısında bulunarak, kurucularından biri olan Suriye’nin yeniden dönmesi halinde Arap Birliği'nin daha etkin bir rol oynama gücüne sahip olacağını kaydetti.

Abu Dabi’de düzenlenen Dördüncü Rusya Arap İşbirliği Forumunun bitiminde basın toplantısı düzenleyen Lavrov; Suriye’nin Arap Birliğine dönmesinin, krizin çözümüne yardımcı olacağını ifade etti. Suriye'de krizin baş göstermesi ardından Arap Birliği 2011 yılı sonlarında Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Diğer yandan Lavrov; Suriye’de çatışmaların durdurulması anlaşmasının IŞİD ve Nusra Cephesi haricinde diğer tüm silahlı gruplara açık olduğuna dikkat çekerek, Rusya’nın bu anlaşmaya yeni grupların katılmasını umduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ

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Arap Birliğine Rusyadan çağrıArap BirliğiRusyaSuriye
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