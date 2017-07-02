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Arap milletvekili hapse girdi

Filistinli tutuklulara cep telefonu temin ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çaptırılan Arap asıllı milletvekili Gattas cezaevine konuldu. Gattas, 22 Aralık 2016'da milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından İsrail polisince gözaltına alınarak sorgulanmıştı

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Arap milletvekili hapse girdi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara "cep telefonu temin ettiği" gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çaptırılan İsrail meclisi Knesset'teki Arap asıllı Hristiyan milletvekili Basil Gattas, cezaevine konuldu. Gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cezaevine gireceğini duyuran Knesset'teki Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Gattas, polise teslim olmasının ardından İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Cezaevi'ne götürüldü. Gattas, Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Filistin'de adaletin sağlanması için mücadele eden, vatanı ve hakları çalınmış, acı çeken bu halkın bir evladı olarak cezaevine gireceğim." ifadesini kullandı.

Knesset'teki Arap asıllı Hristiyan milletvekili açıklamasında şunları kaydetti: "Cezaevinde 2 yıl geçireceğim. Yaptıklarım, Filistinli esirlere karşı hissettiğim insani, vicdani ve ahlaki sorumluluğumun bir gereğidir. Öte yandan bu süreci, İsrail'in uluslararası norm ve sözleşmelere aykırı şekilde Filistinli esirlere yönelik insanlık dışı uygulamalarını gündeme getirmek için bir fırsat olarak görüyorum." Gattas, 22 Aralık 2016'da milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından İsrail polisince gözaltına alınarak sorgulanmıştı. Filistinli tutuklulara yasa dışı yollardan telefon temin etmekle suçlanan ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Arap milletvekili, geçen mart ayında Knesset Başkanlığına istifa dilekçesini sunmuştu. 

İsrail'den Filistinli kadın milletvekiline gözaltı


Öte yandan İsrail ordusu, Filistin Yasama Konseyi'nde milletvekili Halide Cerrar'ı Ramallah'ta gözaltına aldı. Görgü şahitlerinden edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir güç, Cerrar'ın Ramallah kentindeki evine baskın düzenleyerek arama yaptı ve ardından Cerrar'ı gözaltına aldı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderleri arasında yer alan ve eski bir tutuklu olan Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmasıyla biliniyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. AA


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Arap Milletvekili Hapse Girdi
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