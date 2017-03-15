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Arap ve Türkmenler göçe zorlanıyor

Suriye'de Rakka kentinin kuzey kesimlerini ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hava desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alan PKK'nın Suriye uzantısı PYD, bölgedeki Arap ve Türkmenleri göçe zorluyor

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Arap ve Türkmenler göçe zorlanıyor

PYD/PKK, Rakka'nın Tel Abyad ilçesi ile Suluk beldesindeki Araplara ait taşınır ve taşınmaz mallara el koyarak halkı zorla evlerinden çıkartıyor. Belde halkı mayın ve patlayıcı döşenmiş arazi üzerinden terör örgütü DEAŞ'in kontrolünde bulunan bölgelere gönderiliyor. Arapları DEAŞ üyesi olmakla itham eden PYD/PKK, mayınlı tarlalardan geri dönen kişileri ise keskin nişancılarla hedef alıyor.

Rakka'nın kuzeyindeki Tel Semin ile Şenakra köyü yakınlarındaki mayınlı tarlalardan aileleri zorla Rakka tarafına gönderen PYD, kentin kuzeyindeki Arap gençleri de zorla askere alıyor, silah altına girmek istemeyen gençleri ise tutukluyor.

Terör örgütünün tehciriyle Cerablus'a gelen Rakka'nın Suluk beldesi sakinlerinden Hüseyin Mahmud,  yaptığı açıklamada, PYD'nin Tel Abyad, Suluk, Münbiç ve çevresindeki köylerden Arapların zorla tehcir edildiğini, bölgedeki Arap ve Türkmen aileleri Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve DEAŞ üyesi olmakla suçladıklarını söyledi.

AA

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ado 1 hafta önce

peki buinsanlar göçe zorlanıyorda biz ne yapıyoruz batıla yatıp batıyla kalkıyoruz

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