Arap vekillerden yasağa protesto

İsrail ve Filistin medyasında çok defa yer alan videoda, Knesset'teki genel kurulda ezanın yasaklanmasına ilişkin oylamadan sonra söz hakkı alan Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Avde, yasağa tepki göstererek, protesto etmek için elindeki yasa tasarısını yırttı. Avde, daha sonra genel kurul salonundan çıkarıldı. Avde'den sonra kürsüye çıkan Arap Milletvekili et-Tiybi ise Bakara Suresi'nin 114. Ayet-i Kerimesi'ni okuduktan sonra, diğer vekillere söz konusu yasa tasarısını reddetme çağrısı yaptı. Tiybi, ezanın İslam'ın temel sembollerinden biri olduğunu ve susturulamayacağını belirterek, tepkisini göstermek için elindeki yasa tasarısını yırttıktan sonra kürsüden indi. İsrail'de ezanın 23.00 ila 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, Knesset'te yapılan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiş, 48 milletvekili ret oyu vermişti. Tasarının, yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor. DIŞ HABERLER

