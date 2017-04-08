Güney Amerika ülkesi Arjantin'de aylardır devam eden protesto gösterilerini dozu giderek artıyor. Diagnostico Politico adlı siyasi danışmanlık şirketinin verilerine göre, ülkede sadece geçen Şubat ayında 518 gösteri düzenlendi. Protestoların nedeni ise ekonomideki kötü gidiş. Bir yıldır ekonomik durgunluğunu hâkim olduğu Arjantin’de, aynı süre içinde hayat pahalılığı yüzde 40 arttı. Reel ücretlerin gerilemesi nedeniyle Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin aldığı önlemler halkın cebine henüz doğrudan yansımadı. Hamburg merkezli GIGA Enstitüsü’nün Güney Amerika uzmanı Mariana Llanos, yakın geçmişte Arjantin’de sosyal sorunlar nedeniyle yapılan kitlesel protestoların genelde hükümetin düşmesiyle sonuçlandığını hatırlatıyor ve tarihin tekerrür edebileceğini söylüyor. 6 Nisan Perşembe günü için sendikaların yaptığı genel grev çağrısı, Devlet Başkanı Mauricio Macri taraftarlarını da harekete geçirdi. Geçen Cumartesi günü düzenlenen geniş katılımlı hükümete destek gösterilerinden cesaret alan yönetim, az da olsa güç ve moral depoladı. DIŞ HABERLER
Arjantin’de tepki büyüyor
Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin uyguladığı ekonomi politikalarına tepki gösteren Arjantinliler, aylardır protesto gösterileri düzenliyor. Sendikaların genel grev çağrısı yaptığı ülkede memnuniyetsizlik artıyor
08 Nisan 2017 Cumartesi 15:11
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