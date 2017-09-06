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Avrupa Adalet Divanı'ndan kota itirazına ret

Macaristan ve Slovakya'nın, sığınmacıların kota sistemiyle yeniden yerleştirilmesine karşı yaptığı itiraz reddedildi

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Avrupa Adalet Divanı'ndan kota itirazına ret
160 bin sığınmacının AB'ye üye ülkelere dağıtılmasını öngören programdan şimdiye kadar yalnızca 24 bin kişi etkilendi. AB, Eylül 2015'te Yunanistan ve İtalya'daki 160 bin sığınmacının üye ülkelere dağıtılmasını öngören bir planı kabul etmişti. Fakat şimdiye kadar yalnızca 24 bin sığınmacı birliğe üye ülkelere dağıtıldı. Program, AB'nin sığınmacı politikasının kilit noktalarından biri olarak görülüyor. ?Macaristan ve Polonya, programın aleyhinde oy verirken, bir parçası olmayı reddetmişti. Slovakya ise şimdiye kadar Yunanistan'dan sadece birkaç sığınmacı kabul etti. DIŞ HABERLER
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Avrupa Adalet Divanından Kota Itirazına Ret
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