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Avrupa, Tunus'un güneşine göz dikti

Londra merkezli enerji şirketi TuNur, Tunus'ta Sahra Çölü'ne güneş enerjisi parkı kurmayı ve burada üreteceği elektriği de Avrupa'ya satmayı planlıyor

10 Eylül 2017 Pazar 19:21
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Avrupa, Tunus'un güneşine göz dikti

Proje, Tunus hükümetinin onayını bekliyor. TuNur'un planladığı 4,5 GW'lık dev proje kapsamında kurulacak olan güneş enerjisi panelleriyle üretilecek olan elektriğin deniz altına yerleştirilecek olan kablolarla Malta, İtalya ve Fransa'ya taşınması öngörülüyor. Hayata geçirilmesi halinde, bu, bugüne kadar geliştirilen en büyük enerji ihracat projesi olacak. Yaklaşık 5 milyar Euro'ya mal olması beklenen tesisin inşaatına 2019 yılında başlanması planlanıyor. 


Guardian'da yer alan habere göre, TuNur CEO'su Kevin Sara, "Malta üzerinden Avrupa şebekesine ilk elektriği 2022 yılına kadar vermeyi hedefliyoruz" dedi. Sara, Malta'nın yanı sıra ilk etapta İtalya'ya kablo döşeneceğini ve Fransa bağlantısının ise 2024 yılına kadar tamamlanıp devreye alınacağını belirtti. Kurulacak güneş enerjisi tesisinin New York'taki Manhattan adasının üç katı büyüklüğünde olması bekleniyor. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
AvrupaTunusun Güneşine Göz Dikti
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